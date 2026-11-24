После взрыва в Кулунде медпомощь потребовалась одной женщине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - После взрыва газа в жилом доме в Кулунде к врачам обратилась женщина, у нее легкие травмы, госпитализация ей не потребовалась, сообщило правительство Алтайского края со ссылкой на региональный Минздрав.

Кулундинская центральная районная больница переведена в режим ЧС. В дежурном режиме подготовлен один операционный стол и малая операционная. Дополнительно для оказания помощи направлен хирург из Ключевской ЦРБ. Славгородская ЦРБ также находится в повышенной готовности.

На 13:00 по местному времени продолжается ликвидация последствий взрыва газа и пожара.

По данным межведомственного оперативного штаба, сразу после развертывания группировки пожарно-спасательными подразделениями из дома было выведено 6 человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Погибшим признан один мужчина 1974 года рождения. Одну женщину продолжают искать.

В результате взрыва обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).