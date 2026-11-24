Возгорания на двух предприятиях в Северском районе Кубани потушены

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Возгорания на территории двух предприятий в Северском районе Краснодарского края, возникшие в результате падения обломков беспилотников в ночь на 18 ноября, полностью ликвидированы, заявили "Интерфаксу" в оперативном штабе региона.

Как сообщалось, в ночь на 18 ноября Северский район Краснодарского края подвергся массированной атаке БПЛА. Фрагменты беспилотников упали во дворах домов, на улицах, повредили частные дома и коммерческие здания. Пострадали девять человек.

В результате падения обломков беспилотников произошел пожар на двух предприятиях, также был поврежден газопровод.