Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-36" стартовала с Байконура

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с транспортным кораблем "Прогресс МС-36" с грузами для Международной космической станции (МКС) стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск ракеты состоялся с 31-й площадки Байконура.

По данным "Роскосмоса", грузовик доставит на МКС около 2,5 тонн грузов, в том числе 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 51 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На станцию также прибудет антропоморфный робототехнический комплекс "Теледроид", предназначенный для помощи космонавтам при работе на внешней поверхности МКС.

19 сентября в ходе предыдущей миссии снабжения корабль "Прогресс МС-35" доставил на станцию экзоскелет "Теледроида", с помощью которого космонавты будут управлять роботом.

Антропоморфный робот "Теледроид" разработан НПО "Андроидная техника", постановщиком эксперимента является ЦНИИмаш.

Эксперимент разделен на два этапа: управление роботом внутри станции и установка на внешней части МКС на российском модуле "Наука". "Теледроид" будет работать в автоматическом и ручном режимах, а также с голосовым управлением.

Программа эксперимента включает до 40 сеансов: сначала отработка на симуляторе (20 сеансов), затем тесты внутри модуля (12 сеансов) и работа на внешней поверхности станции (8 сеансов). Операторами выступят космонавты Петр Дубров и Анна Кикина.

Планируется, что Дубров и Кикина во время выхода в открытый космос установят внешнюю часть роботизированной системы на поверхности МКС. После монтажа им можно будет управлять, находясь внутри станции.

Робот способен выдерживать вакуум, радиацию и перепады температур. При супервизорном управлении космонавт предоставляет задачу, а робот, опираясь на техническое зрение, может взять молоток, подать ключ или другие инструменты.

У России предшественником "Теледроида" был робот FEDOR (Skybot F-850). В 2019 году его отправляли на МКС, где космонавты проверяли управление машиной и взаимодействие с оператором. В основном проводимые эксперименты были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости.