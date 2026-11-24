Госдума приняла закон о налоге на сверхдоходы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о налоге на сверхдоходы, который будет взиматься с горнодобывающих компаний в 2027-2029 гг. исходя из прироста мировых цен на полезные ископаемые по сравнению с 2025 г.

Законопроект (№618-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета, в первом чтении он был принят 29 октября, во втором - 19 ноября.

Согласно принятому закону, налоговая база будет определяться как произведение объема добычи и превышения средней мировой цены в 2026-2028 гг. над средней ценой 2025 г. Для 2027 и 2028 гг. цена 2025 г. умножается на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налог взиматься не будет. Налог также не возникнет, если на участке недр не велась добыча в 2025 г., также налог не будет взиматься, если НДПИ по соответствующему полезному ископаемому за 2025 г. составил менее 10 млн руб.

Ставка составит 30%, для золота - 20%. При этом общая сумма нового налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.

Из перечня облагаемых полезных ископаемых исключены марганец, хром, вольфрам и молибден. Налог по-прежнему будет распространяться на товарные руды железа и цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды с такими компонентами, горно-химическое сырье, а также полупродукты, содержащие драгоценные металлы.

Если у полезного ископаемого нет цены на мировом рынке, для расчета будет использоваться мировая цена на продукт, который это ископаемое содержит, с пересчетом на его содержание в продукте.

Налог уплачивается не позднее 28 апреля 2027-2029 гг. При этом предусмотрена отсрочка. Если налог, подлежащий уплате в 2027 г., превышает 4% расчетной выручки компании от реализации всех облагаемых полезных ископаемых, до 28 апреля 2027 г. платится сумма в пределах 4% выручки, а остаток можно внести до 28 апреля 2029 г. Для налога, подлежащего уплате в 2028 г., действует тот же порядок с порогом 5% выручки, остаток также платится до 28 апреля 2029 г.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Налог будет зачисляться в федеральный бюджет. Поступления, согласно пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, ожидаются на уровне 200 млрд руб. ежегодно.