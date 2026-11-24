Минобороны работает над формированием единой информационной среды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России работает над созданием единой цифровой среды, в 2026 году по ряду направлений планируется перейти к ее опытно-промышленной эксплуатации, сообщил "Коммерсанту" замглавы ведомства Дмитрий Щербинин.

"По решению министра и при поддержке Верховного главнокомандующего мы создаем соответствующую структуру внутри Минобороны. Уже сформирована первая очередь этой вертикали: заместители начальников центральных органов военного управления, а в отдельных видах и родах войск - заместители по цифровому развитию. Назначено несколько десятков наиболее подготовленных офицеров", - сказал он.

"Мы продолжаем обучать специалистов и развертывать систему управления цифровой трансформацией в военных округах, объединениях, соединениях и частях", - сообщил замминистра.

По его словам, в создаваемую единую информационную среду войдут 15 направлений, среди которых: управление финансами, запасами и материально-техническим обеспечением, формирование и исполнение гособоронзаказа, управление имуществом и капитальным строительством, социальное и медицинское обеспечение, электронный документооборот.

"По ряду направлений планируем уже в этом году перейти к опытно-промышленной эксплуатации не только в центральном аппарате, но и в органах военного управления в округах. Чтобы уложиться в сроки, мы используем итеративную модель разработки: выпускаем первый релиз, получаем обратную связь, дорабатываем функционал и запускаем следующий", - сказал Щербинин.

По каждому направлению может быть четыре-пять итераций. "Когда необходимый функционал готов, переходим к обучению, миграции данных и запуску", - сообщил замминистра.

По его словам, в единую информационную среду Минобороны также будет интегрирован функционал системы "Свод", которая представляет собой экосистему цифровых сервисов, объединенных интеграцией данных, общими служебными функциями и средствами защиты информации.