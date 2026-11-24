Госдума распространила торговый сбор на общепит и бытовые услуги

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 617-9 о распространении с 1 апреля 2027 года торгового сбора на кафе, рестораны и предприятия бытовых услуг.

Сейчас торговый сбор, согласно ст. 413 НК, устанавливается только в отношении торговой деятельности. Вводить его могут муниципалитеты, а в Москве, Петербурге и Севастополе - законы этих городов. На практике сбор действует только в Москве, где он введен с 1 июля 2015 года.

Принятый закон позволяет устанавливать сбор не только в отношении торговой деятельности, но и в отношении деятельности в сфере оказания услуг общественного питания и (или) бытовых услуг населению.

Облагаться сбором будут услуги общепита и бытовые услуги, оказываемые через объекты как с залом обслуживания посетителей, так и без него. Конкретные виды бытовых услуг установят муниципалитеты, а в городах федерального значения - их законы.

От уплаты сбора освобождаются индивидуальные предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и организации и ИП, которые торгуют или оказывают услуги на территории розничных рынков. Сейчас от сбора освобождены только применяющие патентную систему и единый сельскохозяйственный налог.

Плательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) с объектом "доходы минус расходы" получат право уменьшать налог на сумму торгового сбора, но только в части налога, превышающей 1% доходов. Сам сбор при этом исключается из расходов. Сейчас уменьшать налог на сумму торгового сбора могут только плательщики УСН с объектом "доходы".

Плательщики автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) с объектом "доходы минус расходы" также получат право уменьшать налог на сумму торгового сбора, но только в части налога, превышающей 3% доходов. Сам сбор при этом не будет учитываться в расходах. Сейчас такое право есть только у плательщиков АУСН с объектом "доходы".

Уменьшить налог на сумму сбора нельзя, если налогоплательщик не подал уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.

Нормы о распространении торгового сбора на общепит и бытовые услуги вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Право плательщиков УСН с объектом "доходы минус расходы" уменьшать налог на сумму сбора вступит в силу с 1 января 2028 года. Норма для АУСН вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.