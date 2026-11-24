Принят закон о повышении налога для личных фондов и НДФЛ для нерезидентов при выходе из инокомпаний

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 617-9 о повышении с 15% до 22% специальной ставки налога для личных фондов, о запрете им применять упрощенную систему налогообложения (УСН) и о взимании НДФЛ с нерезидентов, получивших российские акции и иное имущество в России при выходе из иностранной компании или при ее ликвидации.

Эти нормы вошли в законопроект из бюджетного пакета перед вторым чтением.

Личные фонды

Закон повышает с 15% до 22% специальную ставку налога для личных фондов, у которых более 90% доходов составляют пассивные доходы. Сейчас к ним относятся, в частности, дивиденды, процентный доход по долговым обязательствам любого вида, доходы от сдачи недвижимости в аренду, от распределения прибыли или имущества организаций, от операций с производными финансовыми инструментами. Закон расширяет этот перечень: пассивными также будут считаться поступления от реализации ценных бумаг, удостоверяющих долговые обязательства, и долговых цифровых финансовых активов. Если условие о структуре доходов фонда не соблюдается, по-прежнему применяется ставка 25%.Кроме того, с 1 января 2027 года личные фонды не смогут применять УСН. Их включают в перечень налогоплательщиков, которым этот режим запрещен (ст. 346.12 НК). Сейчас в перечне, в частности, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды, ломбарды и организации с балансовой стоимостью основных средств более 200 млн рублей. Личные фонды могут быть наследственными (регистрируются после смерти учредителя) и прижизненными, которые создаются для управления имуществом, бизнесом и активами. Минимальный взнос в фонд, за исключением наследственного, составляет 100 млн рублей.

НДФЛ для нерезидентов

С 1 января 2027 года для граждан-нерезидентов дивидендами от российских источников будет считаться стоимость акций или долей в российских компаниях и иного имущества в России, полученных при выходе из числа участников иностранной организации или при ее ликвидации. Норма распространяется и на случаи, когда эти активы являются базисным активом производных финансовых инструментов или права на них удостоверены цифровыми правами и иностранными цифровыми правами. Сейчас нерезиденты платят НДФЛ только с доходов от российских источников. Доходы при выходе из иностранной компании или при ее ликвидации относятся к дивидендам от источников за пределами России, поэтому в России налогом не облагаются. Также к дивидендам от российского источника для нерезидентов будут отнесены доходы от доверительного управления имуществом российского паевого инвестиционного фонда.