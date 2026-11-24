Газпром завершил продажу трубного завода в Костромской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" завершил сделку по продаже Волгореченского трубного завода в Костромской области, сообщается в ЕГРЮЛ.

Владельцем 100% акций АО "Газпром трубинвест" 24 ноября стало АО "Инвестоптима", а ранее акции принадлежали головной компании ПАО "Газпром". В тот же день единоличным исполнительным органом завода стало АО "С.П.Р.", которое возглавляет бенефициар "Объединенной металлургической компании" Анатолий Седых.

Завод начал выпуск продукции в 2000 году. Проектная мощность - 500 тыс. тонн труб в год. Специализируется на производстве стальных электросварных газонефтепроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб (OCTG) диаметром 42-168 мм для обустройства газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений и газификации; круглых и профильных труб для строительной отрасли.

Предприятие давно числилось в списке непрофильных активов "Газпрома". Участники трубного рынка рассказывали о нескольких попытках монополии реализовать актив, претендентами на покупку в свое время являлись "Трубная металлургическая компания", "Загорский трубный завод". В 2024 году концерн дал новый сигнал о продолжении работы над продажей актива - совет директоров монополии рассматривал вопрос "О прекращении участия ПАО "Газпром" в АО "Газпром трубинвест".

"Газпром трубинвест" в 2025 году получил 8 млрд рублей выручки, что на 32% меньше, чем в 2024 году. При этом доля поставок в адрес дочерних обществ ПАО "Газпром" и других связанных сторон выросла на 62% - до 6,3 млрд рублей. Чистая прибыль завода за 2025 год составила 346 млн рублей по сравнению с чистым убытком в размере 246 млн рублей за 2024 год.