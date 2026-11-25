Охотник погиб в результате нападения медведя в Омской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели охотника в результате нападения медведя в Тарском районе Омской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

"Следственными органами устанавливаются обстоятельства гибели 67-летнего местного жителя, подвергшегося нападению медведя. Тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружено 23 ноября в Тарском районе", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба регионального Минприроды уточняет, что инцидент произошел в общедоступных охотничьих угодьях приблизительно в 2 км от урочища Малиновка - ближайший населенный пункт находится от места происшествия в 10 км.

"По предварительным данным, мужчина охотился на соболя и имел разрешение на его добычу. Тело охотника обнаружил его родственник, который отправился на поиски после того, как мужчина не вернулся в охотничью избушку", - прокомментировали в пресс-службе министерства.

Вблизи места происшествия был обнаружен погибший бурый медведь с огнестрельными ранениями. По предварительной версии, медведь напал на охотника после того, как был ранен.

В министерстве также отметили, что за предшествующий месяц выходов бурого медведя в население пункты в регионе зафиксировано не было.

Ранее в этом году в Омской области фиксировали выход медведей к населенным пунктам, однако случаев нападений хищников на людей не было.