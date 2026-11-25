Глава МИД Туркменистана обсудил с послом РФ организацию взаимных визитов на высшем уровне

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с послом России в республике Иваном Волынкиным, сообщается на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

Особое внимание в ходе встречи уделено поддержанию регулярного политико-дипломатического диалога и организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы туркмено-российской повестки, обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества и наметили направления дальнейшей совместной работы.

Встреча состоялась в министерстве иностранных дел Туркменистана.