Нарушенное непогодой электроснабжение восстановлено в Чувашии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды в ряде муниципальных округов Чувашии, сообщает региональное министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в своем канале в Мах в среду.

"Электроснабжение в Чувашии восстановлено. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий, вызвавших отключения электроэнергии в населённых пунктах республики", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, налипание мокрого снега и порывы ветра до 18 м/с во вторник привели к аварийному отключению электроэнергии в семи муниципальных округах Чувашии.