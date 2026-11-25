Поезда южного направления задерживаются в Рязанской области из-за непогоды

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Задержки поездов дальнего следования южного направления сохраняются в связи с ликвидацией последствий непогоды в Рязанской области, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО РЖД) в среду.

"На участке Денежниково - Хрущево Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. В настоящее время движение на перегоне осуществляется со снижением скорости. Сохраняются задержки в графике поездов дальнего следования южного направления", - говорится в сообщении.

Пассажиры поездов, опаздывающих более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Проводится информирование на вокзалах и станциях.

В связи с задержкой прибытия поездов на конечные станции время отправления в обратном направлении может быть скорректировано, отметили в пресс-службе МЖД.

Как сообщалось, накануне из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на линии электропередач на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области в пути начали задерживаться поезда дальнего следования южного направления.

Сильный мокрый снег и ветер нарушили энергоснабжение в населенных пунктах в 11 муниципальных образованиях Рязанской области.