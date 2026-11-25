Отдельные территории Самарской области остались без электричества после атаки БПЛА

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Экстренные службы восстанавливают электроснабжения в отдельных районах Самарской области после атаки ВСУ по региону, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах в среду.

"Также есть отключения электричества на отдельных территориях. Экстренные службы начинают восстановление", - говорится в сообщении.

За ночь над регионом сбили более 145 беспилотников, один человек погиб.