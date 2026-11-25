Аэропорт Уфы вернулся к штатной работе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Временные ограничения, введенные в международном аэропорту Уфы для обеспечения безопасности полетов, сняты, сообщил Госкомитет по ЧС республики.

"Режим "Беспилотная опасность" снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - говорится в сообщении ведомства в Max.

Аэропорт приостанавливал обслуживание рейсов утром в среду, когда на территории Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности.