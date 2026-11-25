ВС РФ поразили две электроподстанции в Запорожье и Днепропетровской области
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям 330 кВ в Запорожье и Зеленодольске Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России в среду.
По данным ведомства, подстанции обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины.
Российские военные также поразили с помощью БПЛА "два железнодорожных локомотива в Днепропетровске, задействованных для перевозки вооружения и военной техники", говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что удар также нанесен по промышленному предприятию в населенном пункте Сновск Черниговской области, на котором осуществлялось производство комплектующих для БПЛА.