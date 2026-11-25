Порт Выборга за 10 месяцев увеличил экспорт пшеницы в 2,3 раза

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники таможенного поста морского порта Выборг за 10 месяцев 2026 года оформили на экспорт 1,5 млн тонн пшеницы, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (около 650 тысяч тонн), сообщает ФТС.

Основные получатели российского зерна, экспортируемого через этот таможенный пост, - страны Африки.

"Увеличение объемов связано с переориентацией части зерновых грузопотоков с южных направлений на Балтику, что является важным механизмом сохранения экспортного потенциала. Наша роль - это ускорение таможенных операций без потери качества таможенного контроля", - отметил начальник таможенного поста Павел Миккоев.

Как сообщалось, по данным аналитического центра "Русагротранса", в октябре доля портов Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 61% с 52% в сентябре.