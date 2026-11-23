РФ с 1 по 20 ноября сократила портовые отгрузки зерна в 3,6 раза до 1,1 млн т

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 ноября отгрузила через портовую инфраструктуру на экспорт 1,1 млн тонн зерна, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы упали в 3,9 раза до 912 тыс. тонн с 3,57 млн тонн год назад, кукурузы – в 1,5 раза до 150 тыс. тонн с 227 тыс. тонн, ячменя – в 9,4 раза до 24,8 тыс. тонн с 234,2 тыс. тонн соответственно.

"По предварительной оценке, через портовую инфраструктуру РФ в ноябре будет отгружено порядка 1,7 млн тонн зерна против более 6 млн тонн в ноябре 2025 года, в том числе 1,4 млн тонн пшеницы против 5,4 млн тонн соответственно", - сказала она.

По словам эксперта, пшеница отгружалась в 17 стран, в ноябре прошлого года – в 26. "Крупнейшим покупателем стал Египет. Правда, отгрузки в эту страну упали в 2,7 раза до 228 тыс. тонн с 624 тыс. тонн годом ранее, - сказала Тюрина. - Вторым покупателем стал Судан – 126,5 тыс. тонн, это на 22% меньше прошлогоднего. Йемен занял третье место – 52,5 тыс. тонн, в ноябре прошлого года поставок в эту страну не было".

Отгрузки в Бангладеш упали в 5,8 раза до 47,5 тыс. тонн с 273,5 тыс. тонн год назад. Замыкает пятерку лидеров Турция, куда отправлено в 19,7 раза меньше – 41,8 тыс. тонн против 822,5 тыс. тонн.

Кроме того, пшеница экспортировалась в Кению – 41 тыс. тонн (в два раза меньше), Иран – 35 тыс. тонн (почти в 16 раз меньше). Новыми направлениями экспорта за этот период стали Камерун – 23,8 тыс. тонн и Гана – 18 тыс. тонн.

Кукуруза отгружалась в две страны: в Иран – 144,7 тыс. тонн (на 19% меньше) и в Афганистан – 5,4 тыс. тонн. Год назад поставок кукурузы на афганский рынок не было. Ячмень поставлялся только в Иран - 24,8 тыс. тонн, что в 3,9 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Тюрина также сообщила, что пшеницу в первые две декады ноября отгружали 23 компании, год назад их было 45. "Это ожидаемо", - заметила она.

Число портов, через которые зерновые и зернобобовые культуры отгружались на экспорт, сократилось до 15 с 37 год назад. "По объемам лидирует Усть-Луга, отгрузки выросли в 9,5 раза, до 277,6 тыс. тонн. Затем следует Высоцк с ростом на 40%, до более 200 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Санкт-Петербург - 182,3 тыс. тонн, год назад через его порт отгрузок зерновой продукции не было", - сказала Тюрина.

Всего через порты Балтики за две декады ноября объем перевалки составил 673 тыс. тонн, что в 3,4 раза больше, чем в этот же период прошлого сезона.

По ее словам, перевалка через Астрахань упала на 23%, до 118,3 тыс. тонн, через Калининград - в 2,3 раза, до 12,8 тыс. тонн. Но при этом в 2,2 раза выросли отгрузки через Махачкалу, до 48,3 тыс. тонн. "И начался экспорт через Мурманск: 29,5 тыс. тонн отправлены в Марокко", - сказала эксперт.

Что касается Азово-Черноморского бассейна, отгрузки из которого осложнены из-за повреждения портовой инфраструктуры, то через его порты было отправлено 179,6 тыс. тонн против 3 млн 645 тыс. тонн годом ранее. В том числе экспорт через Новороссийск упал почти в 11 раз, до 151,6 тыс. тонн (1 млн 633 тыс. тонн год назад).

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что в целом цены снижаются. Так, европейская пшеница за 20 дней ноября подешевела до $258 с $262 на начало месяца. "Цены в Новороссийске (FOB), хоть это и достаточно условный индикатор, снизились на $10, до $190 за тонну. В балтийском Высоцке - аналогичное снижение, до $250 за тонну", - сказала она, добавив, что исключением стала американская пшеница - с небольшим ростом в пределах $1, до $263 за тонну.

На внутреннем рынке отмечается укрепление цен на пшеницу (4 класс) у производителей на уровне 1,5%, в среднем до 9 150 рублей за тонну (с НДС). "В то же время в долларовом эквиваленте за счет колебания курса рубля цены снизились в пределах 1%, до $111 за тонну", - сообщила Тюрина. При этом она обратила внимание на то, что эта цена на $50 ниже, чем год назад, и на $70 (на 39%) - чем в начале текущего сезона (на 1 июля 2026 года). "Так что потери производителей зерна в условиях роста себестоимости производства очевидны", - констатировала она.