Лавров считает успешной координацию подходов РФ и Белоруссии в отношениях с недружественными странами

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия успешно координируют подходы к выстраиванию отношений с недружественными организациями и государствами, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам приходилось и приходится сообща противодействовать санкционной и юридической агрессии Запада против наших стран. Мы успешно координируем подходы к выстраиванию отношений с недружественными государствами и организациями, в первую очередь НАТО и Европейским союзом. И мы ценим подтвержденную только что Максимом Владимировичем (Рыженковым, главой МИД Белоруссии - ИФ) позицию Минска в поддержку устойчивого долгосрочного урегулирования украинского кризиса на основе устранения его первопричин", - сказал Лавров в начале совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии в Гомеле.