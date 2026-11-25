Лукашенко заявил о понимании Кремлем необходимости переговоров со странами Европы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Будущую архитектуру европейской безопасности нельзя обсуждать без участия самих европейцев, и в Кремле есть такое понимание, заявил изданию Le Point президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что на переговорах обсуждались вопросы будущей архитектуры безопасности в Европе, и добавил, что это нельзя обсуждать без представителей Европы.

"Я в этом абсолютно убежден. Эту позицию я отстаивал на своей последней встрее с Владимиром Владимировичем и российскими чиновниками, вовлеченными в переговоры. Я им это прямо говорил, сразу после [переговоров в - ИФ] Абу-Даби, - сказал он. - Я им сказал: "Ребята, так разговаривать нельзя! Во-первых, будущее Европы нельзя обсуждать без самих европейцев. Во-вторых, какое будущее Европы Россия может обсуждать с Украиной?" Это два противоборствующих лагеря, эти страны воюют друг с другом. О какой Европе они могут разговаривать. И дальше беседа развивалась в этом духе, и я встретил полное понимание с российской стороны".

На замечание, что европейцам кажется, что в Москве не желают их присутствия за столом переговоров, Лукашенко ответил: "Вы очень правильно сказали: вам кажется. Идет процесс переговоров. Вы снова вывели эти переговоры на уровень притирки, как дипломаты говорят. Надо сейчас от чего-то оттолкнуться".

Он выразил уверенность, что в результате удастся прийти к решению, на которое согласятся и Россия, И Украина.