Путин примет в Кремле президента Казахстана

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вечером 25 ноября примет в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаевым, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президенты пообедают вместе, "и таким образом начнется их совместное общение, которое продолжится завтра на форуме по искусственному интеллекту".

Пресс-служба Токаева сообщила, что он будет в Москве 25-26 ноября с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина.

"В рамках визита состоится встреча глав государств, на которой будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Казахстана примет участие в работе Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.