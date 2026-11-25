Песков не стал комментировать изменение подхода США к переговорам с Россией

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют информацию Financial Times о том, что американские переговорщики отказались от ставки на совместные бизнес-проекты с Россией для достижения прогресса в украинском урегулировании.

"Я не хотел бы сейчас комментировать содержание газетных статей о содержании переговоров по урегулированию. Мы неоднократно говорили, что предавать огласке это содержание мы не собираемся", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.