Отправка из Москвы дальних поездов задержалась из-за непогоды в Рязанской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Из-за снежных заносов в Рязанской области и задержек поездов переносится и время отправления поездов с начальных станций в Москве и Воронеже, сообщила Федеральная пассажирская компания

В частности, поезд №12 Москва - Анапа отправится не ранее 17:00 вместо 10:50; №239 Воронеж - Москва - не ранее 20:30 вместо 16:11; №238 Москва - Воронеж - не ранее 19:00 вместо 16:49; поезд №131 Москва - Орск отправится не ранее 19:00 вместо 15:00.

Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС.

Ранее сообщалось, что поезда дальнего следования идут через участок Денежниково - Хрущево (Рязанская область) Московской железной дороги с ограничением скорости из-за ухудшения погодных условий. В пути задерживаются 35 поездов дальнего следования. Максимальное время опоздания составляет 11 часов.