В НАО "чумовой капитал" можно будет получить без опыта оленеводства и кочевой жизни

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Собрание депутатов Ненецкого автономного округа решило расширить условия для получения меры поддержки семей оленеводов и чумработниц - "чумового капитала", передал корреспондент "Интерфакса".

Единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей с 2025 года выделяется для молодых семей из числа оленеводов и чумработниц, занятых в оленеводческих хозяйствах и общинах коренных малочисленных народов Севера. Выплату можно направить на строительство национального жилища и других традиционных построек.

Для получения меры необходимо соблюсти ряд условий, среди которых - кочевой образ жизни или стаж в оленеводстве не менее 3 лет. Согласно новым поправкам, данные условия заменяются на требование постоянного проживания в НАО не менее трех лет.

Как сообщила в соцсетях глава региона Ирина Гехт, поправки позволят привлекать молодежь к традиционному укладу жизни.

"Сохраняем требование о постоянном проживании в округе не менее трех лет для одного из супругов или единственного родителя в неполной семье. Это позволит поддержать молодые семьи, которые только начинают трудиться в оленеводстве и вести кочевой образ жизни", - написала она.

Кроме того, депутаты приняли еще один законопроект, предусматривающий введение новой выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого и второго ребенка. Норма будет распространяться на детей, родившихся с 1 сентября 2026 года.

По данным властей, планируется, что новой мерой смогут воспользоваться не менее 150 семей.