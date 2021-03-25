Кочевникам на Ямале предложили "чумовой капитал" при рождении третьего ребенка

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил при рождении третьего ребенка в семьях коренных малочисленных народов севера выдавать "чумовой капитал".

"Предлагаю при рождении третьего ребенка выдавать чумовой капитал – комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища. Это шесты, нюки из оленьей шкуры (изделия из оленьих шкур, которыми кочевники накрывают чумы – ИФ) и брезента, печь. Объем внушительный, поэтому решили добавить ещё по две нарты", - сказал глава региона в четверг в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе.

Он отметил, что стоимость такого комплекта превышает 500 тыс. рублей.

Помощь смогут получить все молодые кочевые семьи, где родился третий ребенок с начала этого года.