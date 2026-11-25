Кремль исключил финализацию мирных договоренностей с Украиной без участия Киева

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Финализация мирных договоренностей по Украине невозможна без участия ответственного от страны лица, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Без кого-то, кто возьмет на себя политическую ответственность и будет представлять киевский режим, финализация договоренностей невозможна", - ответил он на вопрос, возможно ли заключение мирного соглашения без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отказывается от визита в Москву для переговоров. Накануне он отклонил инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко совместно посетить Москву для проведения переговоров по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.