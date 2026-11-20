Трамп призвал европейцев и Зеленского "заключить сделку" с Москвой

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, через своего спецпосланника Джареда Кушнера связывавшийся с участниками встречи "коалиции желающих" в четверг, призвал европейцев и президента Украины Владимира Зеленского "заключить сделку" с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, присутствовавшие на мероприятии.

"Трамп сообщил в четверг собравшимся европейским лидерам и (...) Зеленскому, что президент России Владимир Путин стремится к миру, призвав их заключить сделку с Кремлем, чтобы они (европейцы - ИФ) могли направить средства, которые сейчас тратят на Украину, на себя самих", - пишет издание.

Газета напоминает, что американский президент во время встречи позвонил Кушнеру с борта N1.

По словам одного из источников, Трамп также сообщил, что он и Путин в ходе состоявшихся встреч в Шэньчжэне "большую часть времени обсуждали Украину".

Ранее о том, что Трамп позвонил участникам встречи в Берлине, уже сообщали со ссылкой на источники западные СМИ.

"По словам лиц, знакомых с темой, Трамп заявил более чем 30 мировым лидерам, собравшимся в Берлине, что его разговор с Путиным прошел хорошо. Трамп отметил, что он поможет в достижении мира на Украине", - говорилось в публикации Bloomberg. По словам некоторых источников агентства, американский лидер пояснил собравшимся на встрече, что "Путин сказал: он хочет завершения конфликта".

В переговорах "коалиции желающих" также принимали участие спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.