Минтранс обсуждает с Минфином федеральную поддержку местных авиаперевозок в ДФО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ обсуждает с Минфином выделение федеральных субсидий на поддержку местных авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров.

"Федеральный бюджет будет готов подставить, наверное, в этой части плечо, мы эту историю с министерством финансов сейчас обсуждаем - но при стопроцентном сохранении тех средств, которые субъекты закладывают на развитие местных перевозок на уровне 2026 года", - сказал Ядров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Выделение субсидий из госбюджета на поддержку местных авиаперевозок в субъектах ДФО и Арктической зоны обсуждается последние несколько лет. В частности, в июне прошлого года такую программу предлагал утвердить комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, а ранее на ее принятии настаивал Минтранс. Местные авиаперевозки субсидируются из региональных бюджетов, но финансовое состояние ряда субъектов не позволяет в полной мере обеспечить их развитие, указывали в транспортном ведомстве. Однако Минфин не поддерживал инициативу.

Сейчас в РФ действует три федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы; между центральной частью страны и Дальним Востоком / Калининградом, а также по социально значимым маршрутам внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора"). Ежегодно на все три программы выделяется около 25-30 млрд руб.