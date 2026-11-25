Активы экс-главы Ростова-на-Дону Логвиненко на 1,6 млрд руб. изъяты в доход РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил исковые требования заместителя генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества бывшего главы администрации города Алексея Логвиненко и иных связанных с ним лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Иск рассматривался в закрытом режиме. Решение об удовлетворении требований суд принял в ходе заседания 25 ноября.

Как сообщалось, в число ответчиков также входят Василий Карпов, Валентин Логвиненко, Андрей Нор-Аревян, Виктория и Роман Полуляшные, Екатерина и Наталия Скороход. В качестве третьих лиц в деле участвуют ЗПИФ "А1 Капитал" в лице управляющей компании АО "Контрада Капитал" и ООО "Сбербанк страхование жизни".

По данным пресс-службы Советского райсуда Ростова-на-Дону, Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ инвестиционные паи общей стоимостью свыше 1,11 млрд рублей, два земельных участка и жилой дом общей стоимостью более 32,4 млн рублей, квартиру стоимостью более 27,3 млн рублей, пять автомобилей общей стоимостью 44,45 млн рублей, золотые монеты, оружие, наручные часы общей стоимостью свыше 17,3 млн рублей, долю в праве общей долевой собственности на нежилое помещение стоимостью 2 млн рублей, денежные средства по договорам страхования жизни в общей сумме 150 млн рублей, наличные денежные средства в размере 43,43 млн рублей, более $1 млн, 64,54 тыс. евро, 300 тыс. армянских драмов.

Ранее в правоохранительных органах региона "Интерфаксу" сообщали, что Генпрокуратура подала в Советский районный суд Ростова-на-Дону исковое заявление об обращении в доход РФ имущества, принадлежащего Логвиненко, членам его семьи и связанным с ним лицам, на общую сумму 1,58 млрд рублей, основной актив - 12 499 инвестиционных паев ЗПИФ "А1 Капитал", что составляет половину всех паев фонда и оценивается в 1,1 млрд рублей. По словам собеседника агентства, часть активов (недвижимость, автомобили) экс-чиновник приобретал и регистрировал на близких и доверенных лиц с целью сокрытия имущества, полученного коррупционным путем. При этом часть объектов уже продана, их стоимость Генпрокуратура также требует взыскать с ответчиков.

Логвиненко 25 марта 2019 года был назначен на должность первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону. Через месяц он стал и.о. главы города после того, как его предшественник Виталий Кушнарев досрочно ушел в отставку по собственному желанию. 22 октября 2019 года депутаты избрали Логвиненко сити-менеджером (главой администрации) города. 28 января 2025 года гордума приняла его отставку.

В октябре 2025 года Ленинский районный суд арестовал Логвиненко по подозрению в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей.

В декабре 2025 года Логвиненко стал также фигурантом дела о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он подозревается в получении 13 млн рублей в 2019 году, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

В настоящее время Логвиненко находится под арестом.