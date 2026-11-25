XII Невский международный экологический конгресс пройдет в конце мая 2027 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Двенадцатый Невский международный экологический конгресс будет посвящен теме гармонии технологического развития с природой и пройдет 27-28 мая 2027 года в Петербурге, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании оргкомитета конгресса.

По ее словам, особое измерение экологические вопросы приобретают в связи с развитием цифровизации и передовых технологий. Именно поэтому тема двенадцатого Невского конгресса звучит так: "Технологическое развитие в гармонии с природой: универсальная формула равновесия".

"Мы исходим из того, что в современном турбулентном мире вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере защиты природы должны оставаться важным объединяющим направлением. И безусловно, на предстоящем конгрессе мы обязательно продолжим и парламентский диалог по всем ключевым вопросам экологической проблематики", - отметила Матвиенко.

Ожидается, что в конгрессе примут участие более полутора тысяч человек. Соорганизаторами мероприятия выступят Совет Федерации, правительство и Минприроды России, межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ при поддержке Фонда "Росконгресс" и экспоцентра "Заповедники России".