Невский экологический конгресс проведут в Петербурге в мае 2025 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Невский международный экологический конгресс планируется в Петербурге в мае 2025 года, к участию в нем привлекут экспертов, ученых, государственных и общественных деятелей из разных стран, сообщила на заседании оргкомитета по подготовке конгресса спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Проведение одиннадцатого Невского конгресса запланировано на 22 - 23 мая следующего года. Соорганизаторами конгресса выступают Совет Федерации, правительство России, министерство природных ресурсов и экологии, а также Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. Традиционно его планируется провести в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце - штаб-квартире МПА СНГ", - сказала она.

По ее словам, на протяжении 16 лет работы конгресса интерес к нему постоянно растет.

"Если в 2008 году в нём приняли участие 700 человек из 17 государств, то участниками прошлогоднего, десятого конгресса стали уже полторы тысячи человек из 52 стран", - отметила спикер.

"И, конечно, эту планку мы должны постоянно повышать, активно привлекая коллег со всего мира - экспертов, учёных, государственных и общественных деятелей - всех, кто готов к обсуждению актуальных экологических проблем на равноправной, справедливой основе - без политизации, диктата и давления", - добавила Матвиенко.

Она выразила сожаление, что экологическая проблематика всё чаще становится предметом для политических спекуляций. Для России такой подход неприемлем, заявила спикер.

"Мы считаем, что забота об окружающей среде - это то, что должно объединять страны и народы, а не создавать между ними разделительные линии", - подчеркнула Матвиенко.