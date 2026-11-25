Электроснабжение восстановлено в пяти округах Рязанской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты "Рязаньэнерго" восстановили энергоснабжение Ермишинского, Рыбновского, Клепиковского, Пителинского и Ухоловского округов Рязанской области, сообщила пресс-служба "Россети Центр" в канале в Мах в среду.

"Работа линий электропередачи, которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты округов, восстановлена", - говорится в сообщении.

Энергетики оперативно отрабатывают индивидуальные заявки потребителей, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что к ликвидации последствий циклона в Рязанской области в круглосуточном режиме привлечены 100 бригад: 307 энергетиков и 133 единицы специальной техники.

Специалисты будут вести работу до полного устранения последствий циклона и восстановления электроснабжения всех потребителей региона.

Кроме того, на местах отключения работают 105 человек и 49 единиц техники от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).