Правительство РФ обсудит проект закона о жилищном строительстве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг внесение изменений в закон о содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда. Направлен на закрепление правовых гарантий защиты и государственной поддержки субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при решении вопросов передачи им из федеральной собственности земельных участков, по которым ранее не были выполнены обязательства по строительству объектов инфраструктуры в рамках договора комплексного освоения территории", - говорится в сообщении.