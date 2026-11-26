Пять аэропортов приостановили работу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Грозного (Северный), Волгограда, Краснодара (Пашковский), Пензы и Саратова (Гагарин) временно не обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения также ввели в волгоградском, краснодарском, пензенском и саратовском аэропортах.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасноти полетов.