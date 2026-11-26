Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Алтайском крае

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован в ночь на четверг в 150 км к северо-западу от Барнаула в Алтайском крае, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 23:25 мск в среду (03:25 по местному времени в четверг), находился в 22 км к северо-востоку от города Камень-на-Оби, примерно в 6 км от границы с Новосибирской областью.

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.