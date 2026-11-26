Росрыболовство ожидает небольшое снижение вылова рыбы в 2026 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вылов рыбы в России в 2026 году может снизиться на 100 тыс. тонн (до 4,6 млн тонн - ИФ), сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов журналистам во Владивостоке в четверг.

"На этот год, скорее всего, будет отставание к предыдущему году порядка 100 тыс. тонн (снижение на 2,1% - ИФ). Но еще рано говорить. В целом хочу сказать, что, несмотря на такое существенное снижение по лососевой путине, где мы не добрали порядка 200 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом, были очень хорошие показатели на промысле сельди, и это позволило Дальнему Востоку, в общем-то, вытянуть общероссийский вылов за счет ударных темпов по сельди", - сказал он.

Соколов отметил непростую ситуацию на северо-западе, где "недружественными странами предпринимаются попытки помешать работать российскому флоту", что приводит к существенному снижению вылова, однако и эти проблемы рыбаки преодолевают.

При этом по аквакультуре в 2026 году прогнозируется прирост, но определенных показателей замглавы ведомства не привел.

"По аквакультуре будем прирастать, на третий квартал были очень хорошие показатели, то есть шел рост. Но аквакультура у нас дается по четвертому кварталу, потому что именно в четвертом квартале собирают основной урожай рыбоводы. Пока еще рано загадывать, но не меньше, чем в прошлом году, скорее всего, прирастет", - пояснил Соколов.

Он также отметил, что по экспорту в 2026 году ожидается прирост по выручке с учетом конъюнктуры на иностранных рынках по рыбной продукции, при этом по объемам экспорт будет ниже, чем в 2025 году.

Как сообщалось, рыбаки РФ к 17 ноября выловили 4,1 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 2,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом темпы отставания сокращаются, неделей ранее они составляли 3,3%.

В 2025 году вылов рыбы в РФ составил 4,7 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2024 году.