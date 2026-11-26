Пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения в Вологде

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пятилетняя девочка из многодетной семьи скончалась в Вологде, ее брат госпитализирован, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Вологодской области.

Девочка, как и ее брат, была в состоянии истощения.

По информации следствия, семья с 11 детьми проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях и состояла на профилактическом учете.

В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в спецучреждения. С родителями проводятся следственные действия.

Уголовные дела возбуждены по факту смерти малолетней и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики (по п. "в" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 293 УК РФ). Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Кроме того, проверку проводит прокуратура Вологодской области.

Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем канале в Max, в настоящее время в областную детскую клиническую больницу доставлены девять несовершеннолетних из семьи. По данным вологодского Минздрава, семилетний мальчик находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.