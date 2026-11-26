Здание филиала СКФУ повреждено в ставропольском Невинномысске из-за атаки БПЛА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сбитые обломки беспилотников нанесли повреждения зданию филиала Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в городе Невинномысске Ставропольского края, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"В результате массированной атаки БПЛА на промышленную инфраструктуру Невинномысска при падении обломков сбитых беспилотников повреждено здание Невинномысского технологического института - филиала СКФУ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что пострадавших среди сотрудников и студентов нет.

"По решению руководства СКФУ на сегодняшний день все занятия в Невинномысском филиале переведены на дистанционный формат. Дальнейшие решения о ремонте помещений и возвращении студентов к очной форме обучения будут приниматься руководством университета исходя из оперативной обстановки и рекомендаций органов безопасности", - проинформировал представитель вуза.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в ночь на четверг в Невинномысске была отражена массированная атака БПЛА на промышленную инфраструктуру.

По предварительным данным, зафиксировано падение обломков беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения.

Также получило повреждения здание школы. К медикам обратились два человека. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет.

Все системы жизнеобеспечения в городе действуют в нормальном режиме, уточнил губернатор.