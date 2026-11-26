Глава Минцифры сообщил о "черном октябре" по киберинцидентам в РФ

Максут Шадаев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Применение ИИ-агентов для проведения кибератак ставит вопрос о перестройке IT-ландшафта для обеспечению безопасности государственных IT-инфраструктуры и информационных систем, акцент смещается на выживаемость и быстрое восстановление ресурсов, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"У нас (был - ИФ) "черный октябрь", когда количество инцидентов резко выросло. Понятно, что огромный вклад в этот рост делают как раз большие модели. Порог входа для такого рода деятельности, связанной с поиском уязвимостей, сейчас сильно снизился. Понятно, что ИИ-агенты ставят на поток выявление уязвимостей", - сказал Шадаев в четверг на конференции "TAdviser SummIT 2026".

По его словам, теме обеспечения дополнительной защищенности национальных IT-инфраструктуры и информационных систем в этих условиях уделялось "огромное внимание" на стратегической сессии с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Шадаев отметил, что для решения этого вопроса нужны существенные изменения.

"Это не вопрос только защиты, но необходимо полностью перестраивать сам IT-ландшафт. Безусловно, сейчас меняется подход: помимо борьбы с проникновением, акцент делается на то, что инфраструктура должна иметь какие-то признаки выживаемости и устойчивости. Мы говорим о том, что ресурс должен быть не только защищён, но его структура должна быть так организована, чтобы купировать угрозу, а если не получилось, то очень быстро восстанавливаться и так далее", - отметил Шадаев.

Также на стратегической сессии обсуждались темы массового внедрения ИИ в бизнесе и госуправлении, а также инфраструктура и поддержка строительства новых дата-центров.

Как сообщалось, с 29 октября по 1 ноября были зафиксированы "целевые деструктивные кибератаки" на ресурсы Росстата. "Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование", - сообщил Росстат 1 ноября. В ведомстве заявили, что "компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено" и предупредили, что в связи с атаками на сайт могут иметь место переносы публикаций отдельных статистических данных.