Генпрокурор РФ предложил Шри-Ланке сотрудничать по возврату преступных активов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил коллегам из Шри-Ланки совместно работать по вопросам возврата преступных активов.

"Одним из приоритетов дальнейшей совместной работы считаю возврат преступных активов. Знаю, что в прошлом году в вашей стране принят закон о доходах от преступной деятельности. Предлагаю сопоставить наши подходы к розыску, аресту и конфискации имущества, а также управлению арестованными активами", - сказал российский генпрокурор на встрече в Коломбо с генеральным атторнеем Шри-Ланки Париндой Ранасингхе.

Кроме того, Гуцан предложил "определить контактных лиц для проведения консультаций и разъяснения законодательства в целях ускорения рассмотрения запросов о выдаче и правовой помощи по уголовным делам".

Генпрокурор России подчеркнул, что в следующем году Россия и Шри-Ланка отметят 70-летие дипломатических отношений. "Эти отношения активно развиваются в экономической, политической плоскости, а также в рамках правоохранительного сотрудничества", - отметил Гуцан.

Он напомнил, что Шри-Ланка одной из первых стран подписала разработанную по инициативе России Конвенцию ООН против киберпреступности на церемонии в Ханое в октябре 2025 года. "Надеюсь на поддержку Шри-Ланкой российского проекта дополнительного протокола к Конвенции на январской сессии Специального комитета ООН в Вене. Документ предусматривает криминализацию новых видов киберпреступлений, с которыми мы уже сталкиваемся", - сказал Гуцан.

Он поблагодарил своего коллегу за приглашение посетить Шри-Ланку и за его участие в заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС в Казани. "Такие мероприятия укрепляют доверие, позволяют лучше узнать друг друга, обменяться передовым опытом", - подчеркнул Гуцан.

Кроме того, он предложил шире использовать возможности профессионального обучения. "Приглашаю ваших сотрудников пройти повышение квалификации в Университете прокуратуры Российской Федерации. Наши эксперты могут поделиться опытом получения электронных доказательств и расследования трансграничных преступлений", - сказал Гуцан.

По итогам встречи Гуцан и Паринда Ранасингхе подписали план сотрудничества между Офисом Генерального атторнея Шри-Ланки и Генеральной прокуратурой России на 2027-2028 годы, который предусматривает в том числе обмен практикой в борьбе с киберпреступностью, включая преступления террористической и экстремистской направленности, а также связанные с незаконным оборотом и использованием криптовалют.