Аэропорт Екатеринбурга после проблем из-за снега начал принимать и отправлять рейсы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Более двух десятков рейсов задерживаются в "Кольцово" (Екатеринбург) из-за непогоды, но аэропорт уже начал принимать и отправлять рейсы.

"Сложные метеоусловия в районе аэродрома сохраняются, однако аэропорт начал принимать и отправлять рейсы. Совместно с авиакомпаниями мы стабилизируем расписание", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в "Кольцово" задерживаются 27 рейсов на вылет, в их числе ряд международных. Так, за рубеж есть задержки рейсов в Дубай, Ташкент, Астану, Стамбул, Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Из внутренних рейсов с задержкой будут отправлены самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар и другие города.

Пресс-служба аэропорта сообщала, что, по данным Уралгидромета, в Екатеринбурге за ночь выпало 40% месячной нормы осадков в виде мокрого снега, высота снежного покрова составила 17 см.

Путешественникам предоставлены коврики для ожидания рейсов, им доступна питьевая вода. Чтобы избежать большого скопления людей, был ограничен вход в зону ожидания вылета. С пассажирами работают представители авиакомпаний.