В Госдуме призвали активнее внедрять российскую операционную систему "Аврора"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский выступил за более активное внедрение российской мобильной операционной системы (ОС) "Аврора" в государственный и корпоративный секторы для обеспечения национальной безопасности.

"Эффективное функционирование национальной мобильной платформы и её внедрение, в первую очередь, в государственный и корпоративный секторы для обеспечения стабильности и по сути национальной безопасности является стратегической задачей, и мы видим последовательную работу "Ростелекома" в этом направлении", - сказал Боярский журналистам в четверг.

Он отметил, что за последние несколько лет наблюдается значительное продвижение в вопросах импортозамещения программного обеспечения, "вместе с тем в сегменте мобильных операционных систем сохраняется высокая зависимость от зарубежных технологий, последствия которой уже ощутили на себе российские граждане и бизнес".

"Для государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры связанные с этим риски недопустимы", - подчёркнул председатель комитета.

Комитет в четверг провел рабочую встречу с представителями ПАО "Ростелеком" и компании "Открытая мобильная платформа" - разработчика "Авроры". В центре обсуждения были перспективы расширения применения отечественной ОС, совершенствование нормативного регулирования и развитие экосистемы российских мобильных приложений.