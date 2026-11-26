ВС РФ нанесли удары по электроподстанциям в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в четверг нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате ударов поражены электроподстанция 330 кВ в городе Харьков, электроподстанция 150 кВ в населенном пункте Зеленый Гай Днепропетровской области и электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Радомышль Житомирской области, обеспечивающие электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины", - заявили в ведомстве.