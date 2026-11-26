Президент РФ предложил изменение подходов к организации подготовки кадров с учетом развития ИИ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил посвятить запланированное на декабрь заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вопросу необходимости менять подходы к содержанию и организации подготовки кадров с учетом развития ИИ.

"Очевидно, что нужно серьёзно менять подходы к содержанию и организации подготовки кадров. Предлагаю посвятить этому вопросу предстоящее в декабре заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал Путин в четверг на заседании международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Президент отметил, что практически каждому человеку предстоит осваивать навыки кооперации с автономными системами. Он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы "заниматься бездумным делегированием полномочий". "Нет, нужно уметь ставить искусственному интеллекту сложные, нестандартные задачи, открывать с его помощью целые пласты, массивы новых знаний", - сказал Путин.

"Важно понимать и другое: по целому ряду направлений автономные системы и ИИ-агенты уже заменяют сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе заместят и средний персонал. При этом очевидно, что потребуются специалисты с принципиально новыми компетенциями, в том числе профессионалы, которые смогут выстраивать архитектуру сложных цифровых контуров, управлять целыми командами из ИИ-агентов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект призван работать на личностное развитие человека, "чтобы взаимодействие с машиной не приводило к интеллектуальному угасанию, а, напротив, по максимуму раскрывало талант каждого конкретного человека".

"Поэтому нам нужно по-новому ответить на вопрос: чему, зачем и как учить в качественно иной технологической реальности. Задача, которая стоит перед нами - разработать для отечественной школы дидактику XXI столетия, нацелить учебный процесс на развитие самостоятельного мышления, умение ставить вопросы, критически оценивать информацию и аргументировать собственную позицию", - сказал Путин.