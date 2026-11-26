Путин предложил разработать механизм ГЧП, чтобы строить ЦОДы для ИИ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил разработать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для финансирования быстрого возведения ЦОДов для искусственного интеллекта. Об этом он заявил в четверг на конференции AI Journey.

По словам Путина, инфраструктура является одним из важнейших направлений для развития ИИ, и необходимо сформировать независимый контур всей цифровой экономики.

"Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросетей, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения. И, конечно, нужно развивать энергомощности, в том числе - атомную генерацию, крупные и малые АЭС - такие технологии являются нашим самым конкурентным преимуществом", - сказал глава государства.

Реализация этих планов требует масштабных инвестиций, и решение этих задач возможно с использованием механизма ГЧП, отметил президент.

"В этой связи предлагаю разработать системы государственно-частного партнёрства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций", - заявил Путин.