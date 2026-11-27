Салехард остался без электричества из-за аварии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии произошло в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за аварии, сообщил глава города Алексей Титовский.

"Салехардцы, сегодня ночью в городе произошло отключение электроэнергии. Специалисты оперативно выехали на место аварии и работают над запуском городской электрогенерации, чтобы как можно быстрее восстановить электроэнергию", - написал он в своем канале в Мах.

В пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО "Интерфаксу" уточнили, что электричества нет во всем городе.

Администрация Салехарда просит родителей оставить детей школьного и дошкольного возраста дома.

"Если дети уже в учебных заведениях, они под присмотром. Вам необходимо по возможности забрать их в ближайшее время, так как в связи с отсутствием электричества мы не можем обеспечить процесс обучения и организовать питание", - говорится в сообщении мэрии.