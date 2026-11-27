Четыре человека погибли и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Смертельная авария с пассажирским автобусом и двумя грузовыми автомобилями произошла на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"По предварительным данным, сегодня на 1080 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса, двигавшегося по направлению Канск-Иланский, и двух грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

В настоящий момент известно о четырех погибших, еще восемь человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливается.

