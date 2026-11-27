Россия и Китай планируют создать единую систему мониторинга амурских тигров

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Центр "Амурский тигр" и Северо-Восточный университет лесного хозяйства Китая подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание единой системы мониторинга амурских тигров, сообщает в пятницу пресс-служба центра.

"Россия и Китай давно сотрудничают в сфере охраны амурского тигра и всей дикой природы, принимают самые активные меры в этом направлении. Уверен, что подписание соглашения (...) позволит вывести существующее сотрудничество на новый уровень и обеспечить будущее трансграничной популяции редкого хищника", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Первая рабочая встреча сторон прошла в Москве в рамках семинара, прошедшего под председательством России в субрегиональной программе ЭСКАТО ООН по природоохранному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии (НЕАСПЕК). Документ подписали директор центра "Амурский тигр" и ректор Северо-Восточного университета лесного хозяйства Сун Вэньлун.

В рамках сотрудничества стороны будут проводить совместные исследования, мониторинг трансграничной популяции амурского тигра, его кормовой базы и среды обитания с помощью фотоловушек. Специалисты будут анализировать полученные во время мониторинга данные, проводить технический обмен и подготовку кадров с помощью семинаров, научных конференций и взаимных визитов.

Отмечается, что стороны будут работать над восстановлением численности амурского тигра.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также в небольшом количестве в Китае и Северной Корее. В китайском Северо-Восточном национальном парке тигра и леопарда зарегистрированы 72 особи, а в России - 750 особей. Большинство хищников живут одновременно в двух странах, что затрудняет подсчет.