Три человека пострадали из-за атаки БПЛА в Новороссийске

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три мирных жителя, сообщили утром в пятницу в оперштабе Краснодарского края.

"В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали три человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь без госпитализации", - говорится в сообщении оперштаба в Мах.

Вследствие падения обломков БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна, также произошло возгорание в двух частных домах.