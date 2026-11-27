В Белгородском районе в результате удара FPV-дрона пострадали двое

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородском районе в результате удара FPV-дрона пострадали двое, сообщил областной оперштаб.

Это произошло в селе Долбино. Один мужчина получил осколочные ранения лица, грудной клетки и живота, второй - осколочные ранения лица и шеи. Бригада "скорой" транспортирует их в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены автомобиль и две единицы сельхозтехники.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа в результате детонации дрона разбиты окна коммерческого объекта и повреждена "Газель".

В селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждены окна, забор частного дома, линии газо- и электроснабжения.

Также в результате беспилотных атак в ряде населенных пунктов повреждены два многоквартирных и несколько частных домов,.