Пять ракетоносцев планируется передать ВМФ РФ до 2030 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Севмаш" продолжает строительство атомных подводных лодок (АПЛ), до 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с планами "Севмаш" продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три проекта "Ясень-М", - заявил Путин в пятницу.

Глава государства отметил, что "своевременно принятые решения по увеличению производства серийных кораблей, а также по модернизации отдельных образцов вооружения позволят обеспечить стабильную работу корабелов и их смежников, а значит, - повысить экономическую устойчивость судостроительной отрасли и предприятий ОПК, стимулировать создание передовых технологий и привлекать новые кадры, тем самым содействовать укреплению обороноспособности и технологического суверенитета России".



